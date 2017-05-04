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Ученые обнаружили гены "матерщинника"

Сергей Шнуров. Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС
Ученые выявили в организме человека гены, провоцирующие развитие синдрома Туретта – психического расстройства, проявляющегося в непроизвольном употреблении нецензурных слов. Специалисты отметили, что заболевание практически не изучено.
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По словам экспертов, раньше синдром Туретта считался редким заболеванием. Тем не менее современные исследования показывают, что от него страдает каждый сотый подросток и каждый тысячный взрослый. Как правило, это расстройство проявляется в совершении непроизвольных движений и выкрикивании нецензурных слов.

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Ученые установили, что развитие синдрома Туретта может быть обосновано сбоем в генетическом коде человека. Были выявлены четыре участка ДНК, провоцирующие возникновение расстройства, – WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1. Все они связаны с ростом эмбриона и работой памяти в сознательном возрасте. Добавим, что в 12% случаев привычка материться не передается по наследству, а проявляется в виде мутации.

"В рамках исследования синдрома Туретта мы завершили то, что начали пять лет назад при изучении аутизма", – отметил исследователь Мэттью Стейт. "Результаты показывают, что у расстройства Туретта похожий путь развития, и это означает, что мы близки к пониманию генетических причин различных заболеваний", – цитирует ученого MedicalExpress.

Также Стейт отметил, что зачастую родственники больных, страдающих от синдрома Туретта, жалуются на отсутствие лекарств и понимания причин возникновения расстройства. "Но теперь, благодаря новым геномным технологиям и успешной кооперации медиков и генетиков, мы сделали огромный шаг вперед", – заключил он.

Отметим, 3 февраля в России отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. Нецензурную брань в нашей стране порой используют даже высокопоставленные политики. Напомним, крылатой стала реплика главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова "Дебилы, *****".

Автор: Олег Шивалов4 мая 2017, 13:34

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