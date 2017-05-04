Ученые обнаружили гены "матерщинника"

Ученые выявили в организме человека гены, провоцирующие развитие синдрома Туретта – психического расстройства, проявляющегося в непроизвольном употреблении нецензурных слов. Специалисты отметили, что заболевание практически не изучено.

По словам экспертов, раньше синдром Туретта считался редким заболеванием. Тем не менее современные исследования показывают, что от него страдает каждый сотый подросток и каждый тысячный взрослый. Как правило, это расстройство проявляется в совершении непроизвольных движений и выкрикивании нецензурных слов.

Ученые установили, что развитие синдрома Туретта может быть обосновано сбоем в генетическом коде человека. Были выявлены четыре участка ДНК, провоцирующие возникновение расстройства, – WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1. Все они связаны с ростом эмбриона и работой памяти в сознательном возрасте. Добавим, что в 12% случаев привычка материться не передается по наследству, а проявляется в виде мутации.

"В рамках исследования синдрома Туретта мы завершили то, что начали пять лет назад при изучении аутизма", – отметил исследователь Мэттью Стейт. "Результаты показывают, что у расстройства Туретта похожий путь развития, и это означает, что мы близки к пониманию генетических причин различных заболеваний", – цитирует ученого MedicalExpress.

Также Стейт отметил, что зачастую родственники больных, страдающих от синдрома Туретта, жалуются на отсутствие лекарств и понимания причин возникновения расстройства. "Но теперь, благодаря новым геномным технологиям и успешной кооперации медиков и генетиков, мы сделали огромный шаг вперед", – заключил он.

Отметим, 3 февраля в России отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. Нецензурную брань в нашей стране порой используют даже высокопоставленные политики. Напомним, крылатой стала реплика главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова "Дебилы, *****".