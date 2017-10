Нобелевскую премию по медицине вручили за биологические часы

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Престижной награды удостоились американские ученые Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Они занимались исследованием молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы – биологические часы с периодом 24 часа, передает "Газета.ru".

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN