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Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы

Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы
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В повестке заседания шесть вопросов.

Московская городская дума (МГД) в среду, 22 ноября, приступила к рассмотрению бюджета столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

Также парламентарии рассмотрят законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024-2026 годы, проект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города" и другие вопросы.

Ранее комиссия МГД по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять бюджет на 2024-2026 годы.

Накануне спикер Мосгордумы Алексей Шапошников* поддержал предложение нескольких фракций столичного парламента рассмотреть бюджет на одном заседании. Длительное обсуждение проекта невыгодно москвичам, подчеркнул он.

Правительство Москвы 13 октября внесло в МГД проект бюджета на 2024-2026 годы. 50% средств направят на социальную поддержку горожан.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

22 ноября 2023, 11:25
Фото: duma.mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании

Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании
Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. С предложением рассмотреть проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы в ускоренном режиме выступили депутатские объединения фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и постоянное объединение "Моя Москва", сообщила пресс-служба столичного парламента.

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