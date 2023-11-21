Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Вторник 21 ноября

14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни 16:04Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы 13:07Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени 17:53Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером 16:03Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок 14:25Пережившая аварию Дэнс проболталась о тайном романе: что известно о ее любовнике 13:27Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии: Плохая память 12:02Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина 10:28Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал 08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику 01:10ТОП-5 способов экономии перед Новым годом 00:35МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании

Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании
4

Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

С предложением рассмотреть проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы в ускоренном режиме выступили депутатские объединения фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и постоянное объединение "Моя Москва", сообщила пресс-служба столичного парламента.

"Как председатель Мосгордумы поддерживаю инициативу парламентского большинства рассмотреть законопроект о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в рамках одного заседания столичного парламента", – цитирует Шапошникова ТАСС.

Спикер столичного парламента отметил, что длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно москвичам. По его словам, городу нужные четкие экономические параметры для дальнейшего усиления социальной поддержки москвичей, помощи участникам спецоперации на Украине и восстановления новых регионов.

На заседаниях депутатских объединений парламентарии поддержали проект трехлетнего бюджета. Рассмотрение главного финансового документа столицы состоится на пленарном заседании Мосгордумы 22 ноября.

Правительство Москвы 13 октября внесло в МГД проект бюджета на 2024-2026 годы. Мэр Сергей Собянин уточнил, что 50% расходов направят на социальную поддержку горожан.

Доходы столичного бюджета в 2024 году увеличатся на 7% и составят почти 4,3 триллиона рублей. Расходная часть запланирована в объеме около 4,8 триллиона.

За 12 лет доходы Москвы выросли в 3,2 раза. За тот же период поступления от столицы в федеральный бюджет увеличились в четыре раза.

21 ноября 2023, 15:01
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
ТАСС✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре

Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре
Для некоторых россиян, ушедших на заслуженный отдых, декабрь начнется с приятной новости. Им увеличат выплаты от государства. Рассказываем, кому повезет больше других. Российским пенсионерам напомнили, что уже в декабре у некоторых из них будут увеличены выплаты.

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
Многие начинающие бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда по итогам месяца или квартала они получают прибыль, но при этом на счетах компании денег нет. Это может быть очень тревожным сигналом, который указывает на серьезные проблемы с управлением финансами. Как добиться финансовой стабильности в бизнесе знает эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова. Почему прибыль не превращается в деньги? Существует несколько причин, по которым прибыль может не превращаться в деньги.

Названо главное условие для снижения ключевой ставки

Названо главное условие для снижения ключевой ставки
Регулятор не исключает, что в следующем году показатели продолжат путь стабилизации. Российская экономика под угрозой или нет? Попробуем рассмотреть подробности происходящего. За последние несколько месяцев ключевая ставка повысилась с 7,5 до 15% годовых.

ТОП-5 способов экономии перед Новым годом

ТОП-5 способов экономии перед Новым годом
Впереди один из самых любимых и добрых праздников. Для того, чтобы он оставил в памяти самые позитивные впечатления, необходимо правильно подготовиться. Навыки экономии денег полезны для всех и не только в преддверии праздника.

Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть

Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть
Обманщики не дремлют. Опасность подстерегает каждого, кто пользуется компьютером или смартфоном. Эксперты еще раз объясняют, как не потерять свои деньги. Невнимательные граждане рискую в предновогодней суете потерять не только время, но и деньги.

Выбор читателей

20/11ПндВолосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 20/11ПндОбнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 20/11ПндПрячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 20/11ПндРазгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 20/11ПндКак 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 20/11ПндУшла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой