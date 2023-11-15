В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты

Стало известно, что прибавку к пенсии начнут начислять уже в следующем году. Сколько же будут получать люди преклонного возраста? Раскрываем все секреты.

Российские пенсионеры начнут получать больше уже в следующем году. На значительную прибавку смогут рассчитывать две категории получателей. Об этом сообщает "Радио 1". Решение о повышении выплат коснется несколько миллионов граждан. Поддержка, как пишет Царьград, затронет:

Неработающих пенсионеров. Перечисления от государства для них подрастут уже с 1 января 2024 года на 7,5%.

Военных пенсионеров. Выплаты будут увеличены с 1 октября 2024 года на 4,5%.



Сейчас все необходимые средства уже заложены в окончательный проект федерального бюджета. Канал 360 напоминает, что индексация выплат проводится каждый год. особое внимание уделяется наиболее незащищенным слоям населения. Напомним, что с 2019 по 2028 год на территории России проходит поэтапная пенсионная реформа. Увеличивается возраст выхода на заслуженный отдых. После завершения всех трансформаций мужчины получат право отправляться на пенсию при достижении возраста 65 лет, женщины – 60, соответственно.