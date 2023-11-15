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Среда 15 ноября

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В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты

В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты
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Стало известно, что прибавку к пенсии начнут начислять уже в следующем году. Сколько же будут получать люди преклонного возраста? Раскрываем все секреты.

Российские пенсионеры начнут получать больше уже в следующем году. На значительную прибавку смогут рассчитывать две категории получателей. Об этом сообщает "Радио 1". Решение о повышении выплат коснется несколько миллионов граждан. Поддержка, как пишет Царьград, затронет:

  • Неработающих пенсионеров. Перечисления от государства для них подрастут уже с 1 января 2024 года на 7,5%.
  • Военных пенсионеров. Выплаты будут увеличены с 1 октября 2024 года на 4,5%.


Сейчас все необходимые средства уже заложены в окончательный проект федерального бюджета. Канал 360 напоминает, что индексация выплат проводится каждый год. особое внимание уделяется наиболее незащищенным слоям населения. Напомним, что с 2019 по 2028 год на территории России проходит поэтапная пенсионная реформа. Увеличивается возраст выхода на заслуженный отдых. После завершения всех трансформаций мужчины получат право отправляться на пенсию при достижении возраста 65 лет, женщины – 60, соответственно.

15 ноября 2023, 02:28
Пожилые дамы на прогулке. Фото: © Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Государственная Дума РФ✓ Надежный источник

Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость

Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость
После периода трудовой деятельности хочется отдохнуть и не думать о деньгах. Пока российским пенсионерам это удается с трудом. Людям рассказали, как еще можно накопить на обеспеченную старость. Задумываться о том, на что будет жить гражданин в старости, следует уже в период активной трудовой деятельности.

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Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

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"Башкирская содовая компания" запустит производство эмульсионного ПВХ

"Башкирская содовая компания" запустит производство эмульсионного ПВХ
В Москве 29 сентября подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта АО "Башкирская содовая компания" (БСК) по производству эмульсионного поливинилхлорида. Построенный в рамках соглашения завод позволит заместить иностранную продукцию и закрыть потребности отечественного рынка в эмульсионном ПВХ. Пристальное внимание в проекте уделено контролю за влиянием на окружающую среду. Вместе с "Башкирской содовой компанией" участниками соглашения стали инжиниринговая компания "Савант Инжиниринг" и машиностроительное предприятие из Китая CNCEC.

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