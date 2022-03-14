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Экономика
Мосгаз: импортозамещение не приведет к повышению стоимости услуг

Мосгаз: импортозамещение не приведет к повышению стоимости услуг

Московская газотранспортная система стала практически полностью независимой от поставок из-за рубежа. Об этом заявил генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
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Он уточнил, что в 2017 году доля импортных агрегатов и арматуры в изделиях составляла 38-39%, в 2021 году – 18%.

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"Сегодня мы практически ушли в нулевую зависимость от поставок из-за рубежа", – приводит слова гендиректора пресс-служба АО "Мосгаз".

На площадке предприятия реализуется полный цикл производства газораспределительного оборудования – от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования, выпуска готовой продукции.

Гасангаджиев уверен, что импортозамещение позволит сократить производственные затраты. Это не повлияет на стоимость оборудования и услуг, заверил он.

Гендиректор АО "Мосгаз" уточнил, что за последние пять лет предприятие увеличило производственные мощности в шесть раз.

"Производство газового оборудования на площадке "Мосгаза" сегодня покрывает не только собственные потребности компании, но и потребности перспективного развития всего города с учетом ТиНАО", – приводит слова Гасангаджиева Агентство городских новостей "Москва".

Как писали "Дни.ру", импортные детали на заводах столицы могут заменить распечатанными на 3D-принтерах аналогами. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Автор: 14 марта 2022, 12:30 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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