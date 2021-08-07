Финансист рассказал об инструментах повысить доход при инвестировании

Инвесторы могут использовать примерно три инструмента для повышения своих доходов.

Об этом заявил финансист Станислав Новиков. По его словам, эти способы вообще не требуют каких-либо лишних вложений.

Первый из предложенных экспертом инструментов — подходящие конкретному инвестору брокерские тарифы и комиссии. Сегодня, на фоне роста конкуренции компании стараются сделать свои тарифы как можно прозрачнее и понятнее для пользователей. Поэтому инвестору остается лишь выбрать для себя наиболее подходящее предложение. При этом стоит учитывать, как часто клиент намерен торговать и в каких объемах.

Второй момент заключается в своевременном пересмотре состава портфеля. Это, по словам финансиста, также является прекрасным способом улучшить в будущем результаты инвестиций.

Третий способ повысить доходы от инвестиций — налоговые вычеты. Новиков уверен: больше всего этот инструмент подходит тем, кто инвестирует на срок более трех лет. При соблюдении ряда условий этот способ позволяет получать до 52 тысяч рублей в виде налогового вычета ежегодно в случае приобретения ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Ранее в России предложили запретить гражданам инвестировать взятые в кредит деньги в финансовые пирамиды. Такое предложение поступило в Центробанк.