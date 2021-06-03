В Центробанке допустили полный отказ от наличных денег в России

Привычные многим россиянам наличные деньги могут вскоре кануть в лету. Таким прогнозом поделился заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов.
Швецов отметил, что пандемия коронавируса ускорила отказ от бумажных денег, поскольку инфекция может передаваться и через прикосновения к вещам и поверхностям. По мнению эксперта, уже сейчас наличные используются лишь в теневых сегментах рынка и экономики, либо при отсутствии безналичного расчёта, сообщает Vse42.ru.
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