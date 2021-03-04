В Минсельхозе России объяснили рост цен на яйца и мясо птицы

В Министерстве сельского хозяйства России дали оценку ситуации на рынке яиц и мяса птицы. Представители ведомства признали, что в стране действительно наблюдается рост цен на продукцию.
В Минсельхозе пояснили, что в настоящее спрос на эти товары ощутимо превышает предложение. Яйца и мясо птицы на сегодняшний день являются самым доступной пищей с белками животного происхождения, однако её производство сократилось на фоне пандемии коронавируса. Эксперты ожидают, что оно восстановится в мае, сообщает RT.
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