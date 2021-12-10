Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба планирует сдерживать рост тарифов на воду, электроэнергию и отопление в рамках 4%. Речь идет о ситуации с услугами ЖКХ по России в целом. Увеличение расценок ожидается в середине следующего года – ориентировочно в июле. Необходимость ежегодного роста цен обусловлена инфляцией, которая сейчас неизбежна.
Отмечается, что при определении параметров индексации тарифов ведомство опирается на законопроект о федеральном бюджете и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. Согласно этим двум документам, в следующем году инфляция составит 4,3%. В соответствии с этим значением представители антимонопольной службы говорят о росте тарифов на уровне 4%.
Как объяснили в ведомстве "Известиям", ФАС устанавливает ограничительные индексы платы за услуги ЖКХ, которые являются своего рода защитой для россиян от необоснованно завышенных цен. Ведомство активно поддерживает социально направленную тарифную политику государства и проводит постоянный контроль и анализ цен на жилищно-коммунальные услуги по всей стране.
Напомним, что в текущем году рост цен на ЖКУ составил 3,2%, и это ниже уровня инфляции. По прогнозам некоторых экспертов, в следующем году принцип "инфляция минус" будет продолжать реализовываться во многом из социально-политических соображений.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что эксперты сравнили расходы россиян и американцев на услуги ЖКХ и пришли к интересным выводам.