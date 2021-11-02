Как развить промышленность и улучшить экологию в мегаполисах России

Проект предпринимателя Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России" был запущен несколько лет назад. Бизнесмен, который не является гражданином и жителем РФ, объясняет, как стране совершить экономический рывок. На сайте 20idei.ru он опубликовал уже 19 идей, еще одна будет представлена в следующем году.

По мнению предпринимателя, Россия должна последовать примеру стран, которые уже доказали свой успех. Более того, самое большое по площади государство может превзойти всех, если грамотно воспользуется своими природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом. Предложения Давыдова касаются многих сфер: например, строительства, медицины, спорта, транспорта, финансов, сельского хозяйства, государственных сервисов и госслужбы.

Бизнесмен надеется, что идеи поддержат в правительстве РФ. Он также подчеркивает: проект не нуждается в финансировании, не является политическим, не имеет ничего общество с пропагандой или агитацией, не направлен на частные интересы, а предназначен лишь для неравнодушных к развитию России людей.

В частности, Давыдов предложил создать в стране условия, которые вызовут у инвесторов и бизнесменов со всего мира желание создавать в ней новые предприятия. По его мнению, необходимо ввести минимальные ставки по всем видам налогов на 30-50 лет для компаний, создающих товары, которые не производятся в России, но которые будут экспортироваться после открытия их производств в РФ.

"Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили", – объяснил Давыдов.

Низкие налоги положительно скажутся и на компаниях, производящих товары, которые будут экспортироваться страны, где российские производители и их торговые марки сегодня не представлены. Таким образом промышленники России освоят новые рынки сбыта, а значит, произойдет наращивание производственных мощностей.

Также бизнесмен знает, как избежать ухудшения транспортной ситуации при развитии промышленности. По его мнению, нужно запретить открытие заводов и фабрик по программе льготного налогообложения в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 километров от этих городов. Если промышленность будет развиваться в регионах, то произойдет отток населения из крупных городов, и, следовательно, решится проблема перегруженности, пробок и экологии в этих мегаполисах.

Давыдов затронул тему донорства органов. Предприниматель считает, что РФ может стать инициатором создания особой международной организации, нечто вроде Международного фонда Eurotransplant, и пригласить к участию страны, с которыми уже сотрудничает в области здравоохранения.

"Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан", – уверен бизнесмен.

Кроме того, необходимо разрешить донорство между супругами, которые находятся в браке не менее года, и между людьми, не состоящими в официальном браке, но имеющие общего ребенка, а также между родителями и их приемными детьми. Так будет расширен круг потенциальных доноров и сохранится принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничится только генетическим родством.

Это лишь часть предложений Давыдова, которые недавно были представлены на сайте проекта. Бизнесмен рассказывал о своих идеях представителям различных ведомств, однако не получил должного внимания. Тем не менее, он продолжает собирать и анализировать лучшие экономические и социальные практики со всего мира.

Автор надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

