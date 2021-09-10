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Общество
20 идей Дмитрия Давыдова: как улучшить систему здравоохранения в России

20 идей Дмитрия Давыдова: как улучшить систему здравоохранения в России

Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал концепцию по улучшению жизни в России, основанную на 20 уникальных идеях. Он взял за базу лучший зарубежный опыт, который перенес в российские реалии. Одна из главных предложений – развитие рынка медицинских услуг.
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Дмитрий Давыдов взял за основу своей концепции развития России передовой опят ведущих мировых держав. Он внимательно изучил лучшие зарубежные практики, чтобы в дальнейшем внедрить их в нашей стране. Естественно, предприниматель учел важнейшие российские особенности и подчеркивает, что наше государство обладает богатым потенциалом для повышения качества жизни граждан во многих областях.

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20 идей Давыдова доступны широкому кругу интересантов на сайте 20idei.ru. Общественный деятель отмечает, что его предложения для своей реализации нуждаются в законодательной поддержке государства. Сегодня эту концепцию активно изучают граждане, хвалят эксперты, но реально воплотить ее в жизнь можно только совместно с властями России.

Важно подчеркнуть, что общественник сделал огромную работу из самых благородных мотивов. Здесь и речи не идет о политических амбициях – Давыдов просто хочет улучшить жизнь в России за счет увеличения экономических показателей. Именно экономические показатели ведущих стран мира и легли в основу его концепции. Практическим итогом каждой идеи становится привлечение крупных инвестиций в Россию, а это очень важно как для граждан, так и для государства.

На самом деле Дмитрий Давыдов разработал свои идеи еще в 2016 году, но с каждым годом их актуальность растет. Эта концепция актуальна прямо сейчас, что легко подтверждается глобальными процессами, происходящими во всем мире, но об этом мы расскажем чуть позже.

Итак, основа концепции – повышения благосостояния граждан за счет улучшения экономических показателей государства. Давыдов предложил конкретные шаги для разных сфер жизни. Он справедливо полагает, что крупные иностранные инвестиции можно привлечь практически в каждую сферу, нужно лишь провести некоторые изменения.

У предпринимателя есть предложения в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, общественной безопасности, спорта, госслужбы, экологии, строительства. Очень важно, что все идеи основаны на конкретном опыте мировых лидеров. А теперь вернемся к глобальным процессам.

Почему мы считаем идеи Давыдова актуальными прямо сейчас? В 2019 году в мире появился COVID-19. Сегодня мы живем в эпоху пандемии коронавируса, то есть фактически в эпоху глобального кризиса, который ударил по экономике всех стран и пошатнул международный рынок. Наша страна тоже оказалась неготовой к стремительному развитию кризиса, что привело к большим бюджетным расходам.

Ведущие эксперты со всего мира до сих пор спорят, как можно спасти ситуацию. Один из вариантов – внедрение идей Давыдова, которые позволят в разных сферах жизни повысить экономические показатели, пополнить государственную казну, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. Мы хотели более подробно остановиться на предложениях в сфере здравоохранения.

"Я верю в возможность создания в России современного рынка лучших медицинских услуг. По аналогии с Сингапуром, где в кратчайшие сроки практически с нуля создана одна из ведущих систем здравоохранения в мире, рост которой вызван существенными налоговыми льготами и поощрениями", – отмечает Давыдов.

Заметим, что передовой опыт Сингапура сегодня позволяет этой стране содержать одну из лучших мире систем здравоохранения, где работают ведущие специалисты из Японии, Европы, России и США. Крупнейшие фармацевтические компании перенесли туда спои производства.

Давыдов подчеркивает, что аналогичная система может действовать и в России. Он предлагает ввести на 20 лет налоговые льготы, чтобы в кратчайшие сроки привлечь в нашу страну крупнейших инвесторов, а также лучших докторов. Для этого, по мнению автора, нужны практически нулевые налоговые ставки для деятельности медицинских учреждений.

Важно также ввести нулевой НДФЛ для специалистов в области здравоохранения. Основным критерия для освобождения от налогов общественный деятель предлагает считать денежный оборот медучреждений от их посещения иностранными гражданами.

Это значит, что льготное налогообложение сохранят только те клиники, чей годовой оборот от обслуживания иностранцев превышает установленный порог, например, в два миллиона долларов. Аналогичная практика может действовать и для врачей, ведущих частную практику.

"Данный финансовый порог необходим для того, чтобы сохранить рынок уже существующих медицинских услуг и чтобы существующие предприятия не переставали платить привычные для них налоги" – подчеркивает Давыдов.

Очевидно, что для всех медучреждений это станет важным стимулом к росту, а государство получит переформатированные больниц, приток квалифицированного персонала, перенос лучших мировых клиник в Россию или открытие их современных филиалов и дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность, благодаря появлению нового медицинского направления.

После внедрения предложений Давыдова российские медицинские услуги могут оказаться значительно дешевле, но при этом качественнее мировых. Именно тогда состоятельные иностранцы начнут приезжать к нам на лечение, что приведет к мощному развитию рынка медицинского туризма.

Давыдов предлагает организовать медицинские кластеры в трех регионах: в западной, восточной и юго-восточной частях России. Он уверен. что государству не придется вкладывать собственные средства в становление бизнеса в этих регионах. Очевидно, что предприниматели сами будут развивать все сопутствующие формы бизнеса.

В итоге может произойти естественный рост предпринимательской активности, начиная от строительства аэропортов и отелей для медицинских туристов и заканчивая школами и детскими садами для детей сотрудников медцентров. Существенное развитие в медицинских кластерах получит и малый бизнес: кафе, магазины, такси и т.д.

"Крупные компании, предвидя скорую нехватку профессиональных кадровых ресурсов, в скором будущем начнут прямо либо косвенно участвовать в процессе строительства профильных учебных заведений, которые будут строиться в непосредственной близости к месту стажировки и последующего трудоустройства будущих медицинских работников", – полагает Давыдов.

Конечно, основа эффективного функционирования любой сферы – это профессиональный контроль. Например, в Сингапуре весь процесс оказания медицинских услуг фиксируется на камеру. Медик произносит вслух всю важную информацию – это тоже фиксируется, что очень полезно при смене лечащего врача. Эти материалы также могут служить при необходимости доказательством в суде.

Давыдов не сомневается, что, создавая сегодня передовую медицинскую базу в России, мы обеспечиваем не только будущее физическое здоровье нации, но и гарантированный источник доходов для государственной казны на многие годы вперед.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 10 сентября 2021, 15:40 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

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