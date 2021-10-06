Цена на газ в Европе взлетела выше 1600 долларов за тысячу кубометров

В ходе торгов цена на газ в Европе выросла до отметки в 1600 долларов за одну тысячу кубометров. Таким образом, установлен новый исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные на бирже ICE.
Как сообщает RT, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1607 долларов за 1 тысячу кубических метра.
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