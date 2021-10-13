Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

Четверть российских самозанятых зарегистрирована в Москве. На данный момент таких людей в столице больше 750 тысяч. В основном, самозанятые граждане занимаются репетиторством, ремонтом, строительством, маркетингом, рекламой, сдают квартиру в аренду, предоставляют услуги перевозки и доставки.
10% от трудоспособного населения Москвы – это граждане, платящие налог на профессиональный доход. На сегодняшний день самозанятость является одной из самых быстрорастущих сегментов экономики города. Каждый месяц количество таких москвичей растет на 30-35 тысяч.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что был установлен плановый показатель по числу самозанятых для столицы – 406 тысяч.
"По факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей", – подчеркнула она.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по август 2021 года самозанятые, зарегистрированные в столице, перечислили в бюджет почти 2,8 миллиарда рублей. По его словам, каждый месяц москвичи, платящие налог на профессиональный доход, отчисляют примерно 370 миллионов рублей.
Самозанятыми могут стать россияне:
- предоставляющие платные услуги;
- не привлекающие наемных работников;
- имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год.
Налоговая ставка для самозанятых при работе с физлицами – 4%, при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями – 6%.
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