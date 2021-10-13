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Экономика
Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

Благодаря самозанятым бюджет Москвы пополняется ежемесячно на 370 миллионов рублей.
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Четверть российских самозанятых зарегистрирована в Москве. На данный момент таких людей в столице больше 750 тысяч. В основном, самозанятые граждане занимаются репетиторством, ремонтом, строительством, маркетингом, рекламой, сдают квартиру в аренду, предоставляют услуги перевозки и доставки.

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10% от трудоспособного населения Москвы – это граждане, платящие налог на профессиональный доход. На сегодняшний день самозанятость является одной из самых быстрорастущих сегментов экономики города. Каждый месяц количество таких москвичей растет на 30-35 тысяч.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что был установлен плановый показатель по числу самозанятых для столицы – 406 тысяч.

"По факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей", – подчеркнула она.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по август 2021 года самозанятые, зарегистрированные в столице, перечислили в бюджет почти 2,8 миллиарда рублей. По его словам, каждый месяц москвичи, платящие налог на профессиональный доход, отчисляют примерно 370 миллионов рублей.

Самозанятыми могут стать россияне:

  • предоставляющие платные услуги;
  • не привлекающие наемных работников;
  • имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год.

Налоговая ставка для самозанятых при работе с физлицами – 4%, при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями – 6%.

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Фото: Nick White / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2021, 15:39 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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