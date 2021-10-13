Кто из пенсионеров получит от Собянина по 10 тысяч рублей

Денежная компенсация в размере десять тысяч рублей получат пенсионеры старше 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса или ревакцинировались. Такая информация опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Такие меры предлагаются для повышения формирования массового иммунитета. Раньше москвичам, которые делали прививки от ковида, предлагались только подарочные наборы "С заботой о здоровье". Теперь пенсионеры смогут вместо них получить деньги. Соответствующее постановление уже подписал мэр столицы.
Для того, чтобы получить компенсацию после прививки т коронавируса, пенсионер старше 65 лет должен подать заявление в центр столичного соцобслуживания. При себе нужно иметь российский паспорт, сертификат о прививке и сертификат на подарочный набор, пишет URA.ru.
Ранее сообщалось, что в Москве растет число заболевших коронавирусом. Их количество возросло на 30 процентов. Число госпитализированных людей выросло на 20 процентов. Такая тревожная динамика роста заболеваемости заставляет столичные власти предпринимать соответствующие меры.
Отмечается, что московские власти продолжат стимулировать тех, кто сделал прививку, деньгами, подарками и розыгрышами.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 1804 новых случая заражения COVID-19.
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