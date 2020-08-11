В России говорят об отмене НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России в этом году могут отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья экономкласса в 2020-м. Об этом рассказал ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.



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