В ПФР объяснили причину невыплаты части пенсий

Некоторые пенсионеры рискуют лишиться части выплат. В Пенсионном фонде России объяснили, в чем причина. Оказалось, что в некоторых случаях в выплате пенсий могут допустить ошибки.

В ведомстве призвали россиян, которые собираются выходить на пенсию, и пенсионеров, внимательнее проверять сведения о себе на сайте госуслуг или ПФР. Бывает, что человек рассчитывает на выплату пенсии одного размера, а она в итоге оказывается совершенно другой.

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В Пенсионном фонде напомнили, что выписку со сведениями о гражданах можно заказать и получить на вышеуказанных сайтах, а также лично в ПФР или в МФЦ. В справке отражается страховой стаж человека, страховые взносы и заработок. Из этих составляющих рассчитывается выплата пенсии.

"Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями", – приводит URA.RU сообщение от ПФР.

Стоит обратить особое внимание на каждую графу с информацией, так как в лицевом счете могут быть допущены ошибки. В таком случае необходимо написать заявление и отправить его через сайт госуслуг. Пенсионный фонд проверит информацию и учтет изменения для выплаты пенсий.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии еще на один год. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.