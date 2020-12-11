В ПФР объяснили причину невыплаты части пенсий

В ведомстве призвали россиян, которые собираются выходить на пенсию, и пенсионеров, внимательнее проверять сведения о себе на сайте госуслуг или ПФР. Бывает, что человек рассчитывает на выплату пенсии одного размера, а она в итоге оказывается совершенно другой.
В Пенсионном фонде напомнили, что выписку со сведениями о гражданах можно заказать и получить на вышеуказанных сайтах, а также лично в ПФР или в МФЦ. В справке отражается страховой стаж человека, страховые взносы и заработок. Из этих составляющих рассчитывается выплата пенсии.
"Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями", – приводит URA.RU сообщение от ПФР.
Стоит обратить особое внимание на каждую графу с информацией, так как в лицевом счете могут быть допущены ошибки. В таком случае необходимо написать заявление и отправить его через сайт госуслуг. Пенсионный фонд проверит информацию и учтет изменения для выплаты пенсий.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии еще на один год. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Вас содержит мужик или вы его?
Его бывшая лучше меня