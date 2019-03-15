Россиян предупредили о резком скачке цен в марте-апреле

Жителям России придется пережить пик годовой инфляции в марте-апреле. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на RNS.
По прогнозу Центробанка рост цен в первый месяц весны достигнет 4%, и этот показатель снизится только к первой половине 2020 года. По данным аналитиков, в прошлом месяцев инфляция достигнет 5,2%. Ранее подобный прогноз опубликовало Минэкономразвития – в ведомстве также отмечали, что рост цен замедлится только в 2020 году.
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