Как платить налоги от сдачи квартиры в аренду

Сдача квартир в аренду – популярный у собственников недвижимости вид заработка. Важно при этом помнить, что получаемая арендная плата является доходом гражданина, и с него необходимо уплатить налог. В противном случае собственнику сдаваемого жилья грозит штраф, который может достигать 40% от суммы неуплаченного налога.



У московских арендодателей есть выбор, какой налоговый режим выбрать для налогообложения доходов от аренды: НДФЛ, налог на профессиональный доход, патент или УСН. Департамент экономической политики и развития города Москвы подготовил для собственников недвижимости инструкцию, в которой рассказывается об условиях применения каждого из этих режимов при налогообложении аренды недвижимости.

Налог на доходы физических лиц:

Налог на профессиональный доход:

Патентная система налогообложения:

Упрощенная система налогообложения: