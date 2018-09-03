Политики отреагировали на обращение Союза вкладчиков
Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Дмитрий Пьяных полагает, что Центробанк можно подчинить нижней палате парламента. "Если люди страдают от какого-либо органа, то Госдума имеет право и должна решать эти вопросы в рамках своих полномочий", – объяснил Пьяных.
Другой кандидат – Игорь Ермоленко, представляющий партию "Яблоко", признал, что в России существует проблема с компенсацией вкладчикам после отзыва лицензии банком. По словам политика, кроме частных лиц необходимо защищать интересы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
О том же сказал и кандидат в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России" Александр Гришанцов. "При выплате денег банками, лишенными лицензии, дело каждого вкладчика надо рассматривать индивидуально", - посоветовал представитель левых сил.
Что касается изменения статуса Центробанка, то, как предположил политик, при политическом решении регулятор станет подчиненным государству. Наконец, Гришанцов напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в любой момент может быть снята со своего поста президентом.
К требованиям Союза вкладчиков присоединились также кандидат на пост губернатора Подмосковья Борис Надеждин, его конкурент на выборах от "Альянса зеленых" Лилия Белова и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
В середине августа Союз вкладчиков России в специальном обращении попросил всех кандидатов на высшие избираемые посты высказать свое отношение к действиям Центрального банка. Общественная организация встревожена волной банкротств, прокатившейся по банковской системе страны.
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