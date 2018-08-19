Союз вкладчиков обратился к кандидатам перед единым днем голосования
В своем обращении Союз вкладчиков напоминает, что ему удалось добиться проведения парламентского расследования действий руководителей Банка России и сообщает, что получил от регулятора статистику, согласно которой, за последние шесть лет вкладчики-превышенцы обанкротившихся банков получили чуть более трех процентов своих вкладов.
Организация предлагает кандидатам высказать свое отношение к действующим руководителям Центробанка и законодательному изменению реестровой очередности в банкротных банковских производствах, касающихся как физических лиц, так и бизнеса.
Союз вкладчиков также просит политиков ответить на вопрос: требуется ли изменение конституционного статуса Банка России и проведение референдума по этому вопросу.
Вкладчики поддержат на выборах всех прогрессивных кандидатов, обеспокоенных ситуацией вокруг банкротств финансовых организаций, говорится в обращении.
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