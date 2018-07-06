В России подняли цены на газ

Правление Федеральной антимонопольной службы России утвердило решение о повышении оптовых цен на газ "Газпрома" для промышленных потребителей на 3,4%, передает телеканал "360". Такой подход, по словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, полностью соответствует политике ведомства "инфляция минус" и соотносится с параметрами одобренного правительством России прогноза социально-экономического развития страны.
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