Встреча Путина и Трампа обошлась Финляндии в 3,5 миллиона евро

Канцелярия президента Финляндии, а также мэрия Хельсинки потратили на организацию встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина 3,5 миллиона евро, сообщает РИА ФАН. Глава Белого дома с супругой остановились в гостевом доме правительства Финляндии. По данным местных СМИ, в расходах канцелярии финского президента есть пункт "расселение главных гостей". В этой статье расходов прописана сумма в 250 тысяч евро.



В свою очередь затраты правоохранительных органов на организацию саммита составили два миллиона евро. Пресс-конференция обошлась в миллион, а мэрия Хельсинки потратила 200 тысяч евро на организацию встречи глав государств.