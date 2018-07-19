Встреча Путина и Трампа обошлась Финляндии в 3,5 миллиона евро

Канцелярия
президента Финляндии, а также мэрия Хельсинки потратили на организацию встречи
президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина 3,5 миллиона
евро, сообщает РИА ФАН. Глава Белого дома с супругой остановились в гостевом
доме правительства Финляндии. По данным местных СМИ, в расходах канцелярии финского президента есть пункт "расселение главных гостей". В этой статье
расходов прописана сумма в 250 тысяч евро.
В свою очередь затраты правоохранительных органов на организацию саммита составили два миллиона евро. Пресс-конференция обошлась в миллион, а мэрия Хельсинки потратила 200 тысяч евро на организацию встречи глав государств.
Недуг и у ее супруга Юсифа Эйвазова
Дизайнер отдыхает в Израиле с семьей
Наследница сатирика снялась в документальном фильме об отце
Писатель разъяснил телеведущей сущность военной профессии