Присмиревший Лукашенко извинился за дерзость перед Путиным

Президенту Белоруссии пришлось извиняться за резкость, которую он допустил в своем выступлении на саммите Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко признался в этом журналистам, добавив, что в итоге стороны обо всем договорились.

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