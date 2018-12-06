Присмиревший Лукашенко извинился за дерзость перед Путиным
Неприятный разговор состоялся у Александра Лукашенко с президентом России после публичного выступления белорусского лидера. Тогда Владимир Путин прервал президента Белоруссии, предложив ему продолжить дискуссию в отсутствие журналистов. Лукашенко позже поделился некоторыми подробностями.
"Да, это было даже в нехорошей форме – так что пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение... Вам лучше не слышать этого... Все вопросы мы обсудили", – рассказал Лукашенко корреспонденту Life.ru.
Напомним, Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Жесткий разговор состоялся на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.
Президент Белоруссии перебил российского лидера, когда Путин рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам. "Если бы Белоруссия не имела бы преимуществ, связанных с интеграцией, это было бы не 129, а 200 долларов за тысячу кубометров газа".
"Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство Александр Лукашенко. На это Владимир Путин и предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов.
Белорусский лидер не впервые выступает с резкими заявлениями в адрес России. Недавно Лукашенко обвинил Москву в варварстве и недобросовестной конкуренции.
Решение принято
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