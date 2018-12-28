В России отменили роуминг внутри страны

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 федерального закона "О связи", согласно которому плата за национальный роуминг отменяется, передает портал "ФедералПресс". В документе говорится, что оператор будет обязан установить равные условия по оказанию услуг любому абоненту, вне зависимости от того, в каком регионе он находится.
Дополнительная оплата будет взиматься только за связь с абонентом, который находится за пределами России. Изменения вступят в силу 1 июня 2019 года.
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