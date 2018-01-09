США тайком закупают "ненавистный" российский газ

"Освобождение Европы" с помощью американского сжиженного газа откладывается на неопределенный срок. Планам Дональда Трампа по ликвидации зависимости европейских государств от российского голубого топлива помешал климатический катаклизм в США. Из-за сильных морозов Штатам приходится закупать газ в России.

Танкер французской компании Engie везет груз сжиженного топлива с проекта НОВАТЭКа "Ямал СПГ" в американский Бостон. Собственником груза значится малайзийская компания Petronas. Однако трейдеры сообщают, что танкер перевозит топливо российского происхождения.

Причиной закупки голубого топлива в России стали обрушившиеся на восточное побережье Соединенных Штатов морозы и снежный шторм. Непривычно холодная погода спровоцировала резкий рост цен на газ в стране – они поднимались до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

"Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа", – пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, груз Gaselys – первая импортная партия, которая придет в терминал Everett с 2014 года.

Высокие цены на северо-востоке США могут сохраниться на некоторое время. Температура, согласно прогнозам, по-прежнему будет ниже нормы, а запасы газа в хранилищах стремительно снижаются. С 1 по 5 января из них было поднято 9,5 миллиарда кубометров газа – абсолютный исторический рекорд (вдвое больше, чем в 2017 году). А общий уровень запасов упал до минимального с 2009 года.

"Газпром" ранее планировал поставлять в США газ со Штокмановского проекта, чему благоприятствовало и сравнительно короткое транспортное плечо через Северную Атлантику. Позже эти планы перечеркнула сланцевая революция в Штатах. Нынешняя поставка, по мнению специалистов, также вряд ли выльется в тенденцию.