ЦБ лишил лицензии крупный московский банк

ЦБ России с 21 августа отозвал лицензию у банка "Северо-Восточный Альянс". Как пояснил регулятор, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, передает РИА ФАН.
По величине активов банк "Северо-Восточный Альянс" занимал 250-е место в банковской системе России. Организация не является участником системы страхования вкладов.
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