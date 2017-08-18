Литва нервничает из-за решения Путина
Глава правительства Литвы полагает, что Москва хочет накинуть экономическую удавку на страны Балтии. Мало того, Сквернялис уверен, что идея российского президента невыгодна и Минску. "Есть страны, которые принимают решения, руководствуясь политическими, а не экономическими мотивами", – приводит слова премьера агентство Baltnews.
Напомним, что 16 августа Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов. Такое предложение президент сделал на фоне новостей о том, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железнодорожников в пользу прибалтийских.
На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России глава РЖД Олег Белозеров доложил Путину, что белорусские НПЗ не хотят сотрудничать с российскими железнодорожниками, несмотря на предоставляемые им скидки. Предприятия дружественной страны почему-то не используют порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге, а везут грузы через страны Балтии.
Премьер Литвы предостерег Белоруссию от сотрудничества с Россией����https://t.co/A8XIGTVG72 #Литва #Лукашенко #Сквернялис #Беларусь #русофобия pic.twitter.com/5g1VnRWSTL— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) 17 августа 2017 г.
Путин предложил обсудить эту проблему в более широком формате и напомнил, что на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть. "Это нужно запакетировать – получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", – сказал российский лидер.
Сейчас белорусские предприятия отправляют на экспорт мазут, калийные удобрения и колесную технику через литовскую Клайпеду нефть. Уход белорусских грузов в Усть-Лугу или Приморск станет серьезным ударом по литовской экономике. Избежать его официальный Вильнюс стремится всеми возможными способами.
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