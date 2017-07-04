Сколько стоит похоронить москвича

В жизни, к сожалению, всем приходится сталкиваться со смертью. Чаще всего это безрадостное событие застает врасплох, чем нередко пользуются похоронные агенты. Они подкарауливают родственников в самый неподходящий момент и, пока те находятся в расстроенных чувствах, вынуждают выкладывать за услуги огромные суммы. Dni.Ru попытались разобраться, сколько реально стоят самые скромные похороны в Москве.

Бесплатные похороны

Если тело умершего поступает в морг из больницы, сотрудник первым делом звонит "своим" агентам, а уже потом родственнику усопшего. И когда близкие люди приезжают в морг, то там их уже встречают сотрудники ритуальных контор.

Если человек умер дома, то как только прошел звонок в полицию с заявлением о смерти, агенты уже в курсе случившегося, и будут стоять у дверей квартиры. Это всего лишь их работа, и они будут всячески расписывать услуги, которые могут предложить. Тут главное сосредоточиться и, не поддаваясь панике, вспомнить, что всегда есть право выбора.



Социальные службы уверяют, что похоронить можно за 16 тысяч 500 рублей. Если быть точными, размер социального пособия на погребение в Москве составляет 16 562 рубля 25 копеек. Именно эту сумму можно получить как социальное пособие на похороны или оформить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, только прописанным в Москве.

С этим перечнем можно ознакомится на официальном сайте Городской Ритуальной Службы. В список входят : гроб, покрывало, тапочки, доставка ритуальных принадлежностей, перевозка тела от места нахождения усопшего до места захоронения или кремации без заезда транспорта в церковь и без обратного рейса.

То есть, внимание(!), если прочитать вдумчиво, станет понятно, что до кладбища всех, кто собрался проводить покойного в последний путь довезут, а обратно не вывезут. Могилу выкопают, и даже тело закопают, но могильный холм делать не будут. Кремацию осуществят, но захоронение урны и предоставление земли для захоронения в бесплатный перечень не входят. То есть, безвозмездные похороны вроде бы и есть, но вовсе не бесплатно. И если хоронить сообразно всем правилам и традициям, избежать дополнительных расходов не удастся.

Сколько же денег придется потратить в реальности

Итак, если не хочется класть усопшего в фанерную домовину, придется платить:

гроб – примерно 15 тысяч рублей

покрывало – 1500 рублей

постельное белье 3000

забальзамировать умершего стоит примерно 10 тысяч

формирование могильного холма и расчистка дорожки к могиле обойдутся в 1000 рублей

если могила старая и, для того чтобы выкопать яму, придется снимать цветник, надо доплатить 500 рублей

за расширение ограды – еще 1000

если захоронение осуществляется в уже существующую могилу к ранее похороненному родственнику или близкому человеку и там установлен памятник, то снять этот памятник можно за 15 тысяч

временный крест стоит от 1990 рублей

табличка - от 800 рублей

средний венок на кладбище обойдется в 700 рублей

отпевание тоже удовольствие не из дешевых – 3000-5000 рублей

кроме того, для церковной службы нужно приобрести крест, икону и свечи – 1000 рублей

если требуется помощь в несении гроба – 6000 рублей (1000 рублей на человека. Родня гроб не несет – плохая примета).

Вернуться с кладбища после похорон, конечно, можно и на метро, но, по народным традициям, во всех религиях следует провести поминальный обед, на который приезжают, по большей части организованно. Транспортировка пришедших проводить в последний путь, обойдется в 15 тысяч. Ну и сами поминки – тут, конечно, по возможностям. Их можно и дома организовать. Но чаще всего, тем, у кого умер родственник, не до готовки. Поэтому столовая или банкетный зал – от 1000 рублей на человека. Как говорят те, кому пришлось недавно столкнуться с организацией похорон, потратить придется примерно 130 тысяч рублей. Это по самым скромным меркам и это в шесть раз больше заявленной социальной суммы. И самое главное, далеко не предел.

А вообще, после получения свидетельства о смерти и оплаты услуг морга тело выдается родственникам. В принципе, как говорят похоронные агенты, на этом все – родня может делать с ним все что угодно, хоть мумию сделать, сжечь, закопать где хотят, хоть на своем дачном участке – государство это совсем не интересует и никто это не контролирует. И это единственный вариант, когда похороны обойдутся намного дешевле.