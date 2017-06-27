Во сколько россияне оценивают свою жизнь

Речь идет о размере компенсации, которую россияне хотели бы для своих семей в случае несчастья на транспорте, производстве или при выполнении служебных обязанностей. В среднем в мире это 2,6 миллиона долларов.

Еще в 2015 году среднестатистический россиянин оценивал свою жизнь примерно в 624 тысячи долларов. Теперь эта цифра увеличилась вдвое, пишет "Российская газета". Граждане считают, что в случае их гибели на производстве или в катастрофе семья должна получить не менее миллиона долларов.



"Прежде всего, такой рост связан с повышением самооценки людей. Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией", – пояснил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Характерно, что чем состоятельнее человек, тем на большую компенсацию он рассчитывает. Также есть разница по возрасту: чем моложе россиянин, тем дороже он оценивает свою жизнь. В категории от 18 до 30 лет речь идет о 7,7 миллиона рублей. Люди с высшим образованием говорят о 6,8 миллиона.

Ниже всего себя оценивают те, кто едва сводит концы с концами: они были бы удовлетворены 3,2 миллиона рублей. Таким образом, россияне молчаливо соглашаются с тем, что человеческая жизнь может быть оценена в денежном эквиваленте.