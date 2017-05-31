Путин сделал шаг навстречу Эрдогану

Президент России Владимир Путин отменил ряд экономических ограничений в отношении Турции, передает РИА ФАН. Российский лидер постановил уведомить турецкую сторону о частичном возобновлении действия Соглашения об условиях взаимных поездок граждан России и Турции. Кроме того, изменения коснулись принятого 28 ноября 2015 года указа "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".