Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион

Более 12 тысяч лиц были привлечены к административной ответственности за нарушение антитабачного закона, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Они принесли бюджету свыше 121 миллиона рублей, передает сетевое издание m24.ru.

Всего с 2013 года к ответственности успели привлечь порядка 52 тысяч правонарушителей, среди которых больше шести тысяч юридических лиц. Роспотребнадзор призвал принять активное участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.