Арендаторы возвращаются на столичные улицы

Улицы Москвы пережили экономический кризис. Арендаторы снова заинтересовались торговыми помещениями, передает НСН со ссылкой на "Коммерсантъ".

По итогам первого квартала 2017 года пустовало 5,2% площадей, тогда как в 2016-м вакантными оставались 6,3%. Это объясняется тем, что во время кризиса ретейлеры закрывали объекты, не дотягивающие по показателям эффективности.