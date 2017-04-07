Арендаторы возвращаются на столичные улицы

Улицы Москвы пережили экономический кризис. Арендаторы снова заинтересовались торговыми помещениями, передает НСН со ссылкой на "Коммерсантъ".
По итогам первого квартала 2017 года пустовало 5,2% площадей, тогда как в 2016-м вакантными оставались 6,3%. Это объясняется тем, что во время кризиса ретейлеры закрывали объекты, не дотягивающие по показателям эффективности.
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