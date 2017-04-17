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В России предложили бесплатно хоронить умерших

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Valishvili
В Министерство труда России поступило предложение хоронить каждого умершего российского гражданина за счет государства. Инициативу гарантировать право бесплатного погребения для наших соотечественников выдвинул глава политической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.
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Он направил министру труда Максиму Топилину письмо с данным предложением. Об этом сообщил зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

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Плохие приметы на похоронах

Сурайкин уверен, что в условиях экономического кризиса положение многих россиян "чрезвычайно осложнилось". И для многих жителей нашей страны расходы на погребение близких стали "нерешаемой проблемой" и "непосильной ношей".

Сегодня миллионы россиян годами копят на похороны своим старшим родственникам. А те, у кого нет близких – себе. При этом многие из них находятся за чертой бедности. "Предлагается выделять от 30 до 50 тысяч рублей (в зависимости от региона) на расходы по гарантированному погребению каждого гражданина России", – приводит слова из письма Сурайкина телеканал RT.

Кроме того, в документе отмечается, что в советское время, если у граждан не хватало денег на похороны умершего родственника, эту задачу решало государство. По словам Малинковича, если же у семьи будет возможность похоронить близкого им человека, и она не воспользуется помощью государства, деньги можно будет перераспределить на другие социальные нужды.

Отметим, ранее в Сети была размещена петиция с просьбой финансировать захоронение россиян из средств Пенсионного фонда. За петицию уже были поданы голоса нескольких тысяч человек. Чтобы ее официально рассмотрело правительство, она должна собрать 100 тысяч голосов.

Автор: Людмила Фоканова17 апреля 2017, 14:15

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