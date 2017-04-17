В России предложили бесплатно хоронить умерших

В Министерство труда России поступило предложение хоронить каждого умершего российского гражданина за счет государства. Инициативу гарантировать право бесплатного погребения для наших соотечественников выдвинул глава политической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Он направил министру труда Максиму Топилину письмо с данным предложением. Об этом сообщил зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

Сурайкин уверен, что в условиях экономического кризиса положение многих россиян "чрезвычайно осложнилось". И для многих жителей нашей страны расходы на погребение близких стали "нерешаемой проблемой" и "непосильной ношей".

Сегодня миллионы россиян годами копят на похороны своим старшим родственникам. А те, у кого нет близких – себе. При этом многие из них находятся за чертой бедности. "Предлагается выделять от 30 до 50 тысяч рублей (в зависимости от региона) на расходы по гарантированному погребению каждого гражданина России", – приводит слова из письма Сурайкина телеканал RT.

Кроме того, в документе отмечается, что в советское время, если у граждан не хватало денег на похороны умершего родственника, эту задачу решало государство. По словам Малинковича, если же у семьи будет возможность похоронить близкого им человека, и она не воспользуется помощью государства, деньги можно будет перераспределить на другие социальные нужды.

Отметим, ранее в Сети была размещена петиция с просьбой финансировать захоронение россиян из средств Пенсионного фонда. За петицию уже были поданы голоса нескольких тысяч человек. Чтобы ее официально рассмотрело правительство, она должна собрать 100 тысяч голосов.