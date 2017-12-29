ЦБ лишил лицензии крупный российский банк

Центробанк с 29 декабря отозвал лицензию у банка "Северный кредит". По данным регулятора, кредитная организация не имеет первичных документов, подтверждающих права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг.

Надлежащая оценка принятого риска по данной сделке выявила полную утрату банком собственного капитала, пишет "Газета.ru". По величине активов "Северный кредит" занимал 239-е место в банковской системе России.