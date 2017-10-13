Гознак оправдался за скандал с новыми купюрами

Предприятие отвергло претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей. Гознак сообщил, что пролив между материком и островом отображен правильно.

Новая банкнота, на которой представлены Владивосток и космодром Восточный, а также нарисованы контуры карты Дальнего Востока, вызвала бурные обсуждения. Причиной стало изображение Сахалина. Россияне заметили, что контуры, обозначающие соприкосновение острова и материка, частично исчезают, однако на их месте остается сухопутная территория.

В свою очередь в Гознаке пояснили, что ширина Невельского пролива, разделяющего Сахалин и материк, составляет 7,3 километра, а в масштабе изображения на банкноте это получается около восьми сотых миллиметра, или 80 микрон. "Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — цитирует сообщение компании РИА Новости.

В Гознаке отметили, что материк и остров на банкноте выделены белым, необходимым для более четкого восприятия изображения в целом. "В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", — добавили в компании.

Напомним, Центробанк презентовал новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые введены в обращение с 12 октября. Символы для купюр были выбраны по итогам общероссийского голосования.

Банкнота номиналом в 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла подробности дизайна новой купюры. По ее словам, на выбор изображения повлияла известная песня "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль". На 200-рублевке, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя. На лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.