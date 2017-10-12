В России ввели новые деньги

Центробанк и Гознак сегодня презентуют купюры номиналом 200 рублей и две тысячи рублей. На одной из них изображен Севастополь, а на другой – Дальний Восток.

Рисунок города на Крымском полуострове будет украшать купюру номиналом 200 рублей. На банкноте в две тысячи рублей будет изображен Владивосток. Предполагается, что новые купюры помогут сэкономить место в кошельке и уменьшат износ более мелких.

Сократятся и расходы на печать денег. Кроме того, выпуск новых банкнот связан с ростом потребительских цен. Например, купюры номиналом 100 рублей уже не так востребованы, как раньше, ведь на них почти ничего не купить.

"Купюра в две тысячи точно не будет лишней. Так уж получилось, что за счет инфляции с момента, когда купюра была введена, она стала совсем не такой крупной", – пояснил главный экономист инвестиционного фонда "Капитал" Евгений Надоршин.



Россияне с энтузиазмом отреагировали на появление новых денег. В соцсетях пользователи шутят, что во Владивостоке можно будет оставлять в баре купюру в две тысячи рублей и уходить со словами из песни группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000": "Уходим, наступят времена почище", передает BFM.ru

Другие комментаторы фантазируют о том, как на банкноту с изображением Севастополя отреагирует Украина. Например, некоторые пользователи шутят, что в Киеве начнут сажать тех, у кого обнаружат эти деньги.

Напомним, конкурс по выбору городов – символов новых купюр стартовал летом 2016 года. Последним этапом стало всероссийское голосование, которое определило двух победителей.