Выпуск новых денег в России обернулся скандалом

На банкноте в 2000 рублей, которая была представлена Центробанком, остров Сахалин соединен с материком. Это вызвало волну иронических замечаний россиян.

На купюре с изображением Владивостока и космодрома Восточный также нарисованы контуры карты региона. На увеличенном изображении 2000-рублевки видно, что на севере острова Сахалин существует сухопутный переход на "большую землю".

Белые контуры, которыми можно было бы объяснить соприкосновение Сахалина и материка, на части изображения частично исчезают. На их месте остается не вода, а сухопутная территория, вполне достаточная для самостоятельного перехода или поездки на "полуостров" Сахалин, сообщает портал ASTV.RU.

Рисунок на новой купюре вызвал скандал: сахалинцы оставили по поводу банкноты массу иронических замечаний. Они отметили, что, возможно, рисунок сделали таковым из-за нежелания властей строить мост на материк. По мнению жителей острова, если на изображениях его показывают полуостровом, легче будет доказать, что в строительстве переправы нет нужды.

Напомним, Центробанк презентовал новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые введены в обращение с 12 октября. Символы для купюр были выбраны по итогам общероссийского голосования.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла подробности дизайна новой купюры. По ее словам, на выбор изображения банкноты повлияла известная песня "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль". На 200-рублевке, основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.