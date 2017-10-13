Выпуск новых денег в России обернулся скандалом
На купюре с изображением Владивостока и космодрома Восточный также нарисованы контуры карты региона. На увеличенном изображении 2000-рублевки видно, что на севере острова Сахалин существует сухопутный переход на "большую землю".
Белые контуры, которыми можно было бы объяснить соприкосновение Сахалина и материка, на части изображения частично исчезают. На их месте остается не вода, а сухопутная территория, вполне достаточная для самостоятельного перехода или поездки на "полуостров" Сахалин, сообщает портал ASTV.RU.
Рисунок на новой купюре вызвал скандал: сахалинцы оставили по поводу банкноты массу иронических замечаний. Они отметили, что, возможно, рисунок сделали таковым из-за нежелания властей строить мост на материк. По мнению жителей острова, если на изображениях его показывают полуостровом, легче будет доказать, что в строительстве переправы нет нужды.
Напомним, Центробанк презентовал новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые введены в обращение с 12 октября. Символы для купюр были выбраны по итогам общероссийского голосования.
Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла подробности дизайна новой купюры. По ее словам, на выбор изображения банкноты повлияла известная песня "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль". На 200-рублевке, основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.
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