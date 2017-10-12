Набиуллина объяснила дизайн новых денег песней

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла подробности дизайна новой купюры номиналом две тысячи рублей. По ее словам, на выбор изображения банкноты повлияла одна известная песня.

По словам главы ЦБ, россияне достаточно творчески подошли к голосованию по поводу выбора города – символа банкноты. Набиуллина подчеркнула, что на дизайн купюры номиналом две тысячи рублей повлияла популярная песня "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль".

"Думаю, на тех, кто проголосовал, на определенное количество людей, повлияла песня", – цитирует главу ЦБ Life.ru. Ранее стало известно, что на новой купюре номиналом две тысячи рублей изображен Владивосток. На одной стороне банкноты можно увидеть мост на остров Русский, а на другой – космодром Восточный.

Пользователи соцсетей начали шутить, что теперь, уходя из бара, будут кидать на стол двухтысячную банкноту и говорить: "Уходим, настанут времена почище". Таким образом комментаторы обыграли фразу из песни "Владивосток 2000".

Центробанк представил и другую купюру – номиналом 200 рублей. На ней изображен Севастополь. Эксперты считают, что новые деньги будут гораздо удобнее в обращении, чем сторублевые и тысячерублевые банкноты. Во-первых, они сократят место в кошельке, во-вторых, уменьшат износ более мелких денег.

Кроме того, выпуск новых банкнот связан с ростом потребительских цен. Например, купюры номиналом 100 рублей уже не так востребованы, как раньше, ведь на них почти ничего не купить.

