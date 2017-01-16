Сенаторов обеспокоили цены на жилье

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Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
В Совете Федерации считают создание государственного компенсационного фонда недостаточной мерой для защиты дольщиков. Также эксперты опасаются, что его появление приведет к сильному подорожанию недвижимости.
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Аналитики уверены, что компенсационный фонд должен функционировать вместе со старыми механизмами защиты дольщиков – банковскими гарантиями и страхованием ответственности застройщиков, сообщает газета "Известия". Представители Совета Федерации отметили, что в противном случае могут потребоваться дополнительные взносы строительных компаний в фонд, размер которых вырастет в три раза.

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Согласно закону "О защите прав граждан — участников долевого строительства", вступившему в силу 1 января 2017 года, каждый застройщик должен перечислять в новый фонд 1% от стоимости договора долевого участия. За счет собранных средств будут выплачиваться компенсации дольщикам, обязательства перед которыми не были исполнены застройщиком. Также эти деньги пойдут на финансовое оздоровление застройщиков для завершения проблемных объектов.

Члены Совета Федерации назвали самостоятельную работу компенсационного фонда ненадежной. "Только применение комплексного подхода, объединяющего в себе страхование ответственности или представление банковской гарантии совместно с отчислениями в компенсационный фонд, создаст действительно эффективную систему гарантирования исполнения обязательств застройщика, привлекающего средства граждан по договорам долевого участия", – заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Виктор Рогацкий.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень оценил объем создаваемого компенсационного фонда в 30-35 миллиардов рублей в год. Он отметил, что этих средств может быть недостаточно для надежного обеспечения, поэтому в будущем взносы придется увеличить минимум до 3%.

"Непонятен порядок расчетов, результатом которого стал объем компенсационного фонда в размере 30-35 миллиардов рублей в год. Механизм работы определен, но еще не запущен в работу. А так как с 1 января 2017 года фонд работать не начал, это вновь вызвало неопределенность", – заявила директор по правовым вопросам группы компаний "Эталон" Виктория Цытрина.

Строительные компании в целом позитивно восприняли создание компенсационного фонда. "Этой суммы будет вполне достаточно, чтобы компенсировать затраты дольщиков при банкротстве сразу нескольких средних региональных застройщиков. Уже к третьему году существования объем собранных средств даст возможность уверенно санировать проблемные объекты", – отметила представитель одной из таких организаций  Яна Максимова.

Автор: Константин Улюкаев16 января 2017, 10:33

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