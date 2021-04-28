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Культура
Издательство университета Пожарского представило полный перевод "Эстетики" Баумгартена

Издательство университета Пожарского представило полный перевод "Эстетики" Баумгартена

Почти 800-страничное издание читается легко и с интересом.
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В современной отечественной культуре состоялось большое событие – сочинение немецкого философа XVIII века Александра Готтлиба Баумгартена "Эстетика" переведено с латинского на русский язык. Книгу выпустило Издательство университета Дмитрия Пожарского.

Александр Готтлиб Баумгартен ввел понятие эстетики, сформулировал ее теорию, метод. Русскоязычные люди, которые интересовались текстами философа, не могли читать их на латинском языке, поэтому опирались лишь на небольшой фрагмент перевода, главу из книги Валентина Асмуса "Немецкая эстетика XVIII века" 1963 года издания или пользовались переводами на другие языки.

"Мне и моим друзьям удалось собрать коллектив заинтересованных профессионалов. Я надеюсь, что книга вызовет интерес не только специалистов, но и всех, кто хочет приобщиться к изящному стилю автора", – сказал предприниматель и меценат Роман Авдеев.

Коллектив переводчиков проделал длительную кропотливую работу, совершил своего рода научный подвиг. Было необходимо не только знать латынь, но и понимать стиль, образ мысли Баумгартена, сохранить особенности его творчества. При этом важно, чтобы современный читатель понял, о чем идет речь.

Нет никаких сомнений, что полный перевод "Эстетики" положительно скажется на изучении истории эстетической мысли в университетах. Эта книга является ценным материалом как для преподавателей и студентов, трудящихся над научной работой, так и для других людей, интересующихся философией.

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Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 11:44

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