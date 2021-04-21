В России замерла заслуженная артистка

В возрасте 94 лет ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, передает RT. Уже известны дата и место прощания. Гражданскую панихиду проведут 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы. Ее муж, основатель знаменитого танцевального ансамбля, ушел из жизни еще в 2007 году.
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