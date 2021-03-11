Ушел из жизни композитор фильма "Гардемарины, вперед!"

Известный композитор Виктор Лебедев скончался в возрасте 86 лет в Санкт-Петербурге. Причина смерти народного артиста не раскрывается. О дате и месте прощания станет известно позднее.
Лебедев написал музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Он был автором композиций для картин "Гардемарины, вперед!", "Ищите женщину, "Будьте моим мужем", "Трудно быть богом" и многих других.
Композитор более 60 лет работал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры. За творчество и преподавательскую деятельность он получил множество наград и званий.
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