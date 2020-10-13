Рок-опера на сцене Театра Сац

Спектакль был создан по мотивам одного из самых известных и
сложных философских романов лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга о
судьбе подростков, попавших на необитаемый остров. Это история о предательстве
и возмездии, эгоизме и самопожертвовании, о том, как противостоять злу, когда
оно надвигается на тебя со всех сторон. Включить в репертуар подобное
произведение было в какой-то степени рискованным, но, тем не менее, рискнув,
театр выиграл: получился яркий, динамичный и глубокий спектакль.
Известно, что подростки мечтают о самостоятельности, тяготятся опекой взрослых. Однажды главным героям этого спектакля удалось осуществить свою мечту: в самых необычайных обстоятельствах они оказались на необитаемом острове одни, без всяких взрослых. Наконец-то они вздохнут свободно! Но, оказалось, что не так-то легко быть самостоятельным в экстремальных ситуациях, да еще если приходится выбирать: то ли становится вожаком послушной тебе стаи, то ли до конца оставаться человеком, преодолевая трудности и принимая самые взрослые решения.
Спектакль подойдет для детей старше 12 лет.
Сайт: http://teatr-sats.ru/
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