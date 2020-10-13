Рок-опера на сцене Театра Сац

Театр Сац на сцене уже 55 лет! Сегодня в текущем репертуаре более 30 названий: разная тематика, разные жанры, разный возрастной адрес. 16 октября в 19:00 в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут рок-оперу Ефрема Подгайца – "Повелитель мух".



Спектакль был создан по мотивам одного из самых известных и сложных философских романов лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга о судьбе подростков, попавших на необитаемый остров. Это история о предательстве и возмездии, эгоизме и самопожертвовании, о том, как противостоять злу, когда оно надвигается на тебя со всех сторон. Включить в репертуар подобное произведение было в какой-то степени рискованным, но, тем не менее, рискнув, театр выиграл: получился яркий, динамичный и глубокий спектакль.



Известно, что подростки мечтают о самостоятельности, тяготятся опекой взрослых. Однажды главным героям этого спектакля удалось осуществить свою мечту: в самых необычайных обстоятельствах они оказались на необитаемом острове одни, без всяких взрослых. Наконец-то они вздохнут свободно! Но, оказалось, что не так-то легко быть самостоятельным в экстремальных ситуациях, да еще если приходится выбирать: то ли становится вожаком послушной тебе стаи, то ли до конца оставаться человеком, преодолевая трудности и принимая самые взрослые решения.

Спектакль подойдет для детей старше 12 лет.

Сайт: http://teatr-sats.ru/