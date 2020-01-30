Знаменитый режиссер попал в московскую больницу

Известный режиссер-мультипликатор Александр Боголюбов госпитализирован в Москве. Неприятное известие сообщил его сын – актер и телеведущий Оскар Кучера.
По словам знаменитости, его отец пробудет в больнице до понедельника, 3 февраля. Телеведущий не уточнил причину госпитализации. "Надеюсь, на поправку идет уже", – цитирует Кучеру телеканал "360".
Напомним, Александр Боголюбов окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. Работал над такими мультфильмами, как "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города", передает Пятый канал.
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