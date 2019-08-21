Анонсированы съемки четвертой части "Матрицы"

Компания Warner Bros. официально подтвердила информацию о съемках четвертой части фильма "Матрица". Режиссером и сценаристом выступит Лана Вачовски. Главные роли исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Об этом сообщает НСН со ссылкой на издание Variety.
"Многие из идей, которые я и Лилли исследовали 20 лет назад, о нашей реальности стали даже более актуальными. Я счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь", – цитирует режиссера телеканал "360".
Съемки новой части "Матрицы" начнутся в следующем году. В создании сценария примут участие Александр Хемон и Дэвид Митчелл, сообщает газета "Петербургский дневник". Предыдущие три части франшизы собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.
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