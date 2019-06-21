Было страшно: знаменитый актер покинул родной край

28 июня в Театриуме на Серпуховке пройдет премьера мюзикла "Хищники" по мотивам повести А.П. Чехова "Драма на охоте". Зрителей ждет удивительная история о скуке и невероятном благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когда все моральные рамки расплывчаты и нет никакой четкости. Накануне события "Дни.ру" задали несколько вопросов исполнителю одной из главных ролей в спектакле – Дмитрию Ермаку.



Вы рискнули позицией премьера в орловском театре и переехали в Москву. Довольны тем, как сложилась ваша творческая жизнь? Что бы вы изменили в прошлом, будь такая возможность?

Я переехал в Москву в 26 лет. Мне было что терять, потому что в Орле у меня были разноплановые и интересные роли. Конечно, было страшно, я понимал, что Москва – город возможностей, но удача в моей профессии тоже немаловажный фактор. В столице на каждый квадратный сантиметр приходится сотня талантливых людей, которые хотят занять свое место под солнцем. Я ни о чем не жалею, в моей жизни всё сложилось благоприятно. У меня есть какое-то внутреннее убеждение, что все мои поступки были верными. И тем, как сейчас складывается моя карьера я доволен.

Мешает ли вам отсутствие профессионального музыкального образования? Становилось ли это когда-либо причиной для сожалений?

Иногда, конечно, мешает. Но я без профессионального образования сыграл те роли, о которых может только мечтать актер. Работая над ролью Призрака в спектакле "Призрак оперы" я иногда думал, что, наверное, мне было бы проще изучать музыкальный материал. Артисты, которые владеют нотной грамотой видят музыку как своего рода математику. У меня абсолютно иной подход к работе над ролью.

Вы стали лауреатом одной из самых престижных театральных наград

"Золотая маска" в 2016 году. Какие профессиональные цели вы ставите перед собой сейчас?

В этом году я стал также членом жюри "Золотой маски". Это очень приятно и действительно почетно. Главная задача – работать. Заниматься теми проектами, в которых мне действительно интересно принимать участие.

28 июня в Театриуме на Серпуховке состоится премьера мюзикла

"Хищники", в котором вы исполняете одну из главных ролей. Расскажите о работе над этим проектом.

Если говорить коротко, то для актера участвовать в постановке по Чехову – большой подарок. Это блестящие психологические линии и замечательные истории, тут есть много над чем подумать, в чем "покопаться". Сам спектакль замечательный, интереснейший. Режиссер Валерий Владимиров обладает своим оригинальным взглядом, он дал артистам богатую почву для раздумий и работы.

В мюзикле "Хищники" вы играете Зиновьева, которого Чехов описывает как красивого, богатого и изысканно одевающегося мужчину лет 40, но при этом внутреннее составляющее этого персонажа на 180 градусов отличается от его внешности. Легко ли вам далась столь противоречивая роль? Как вы вживались в образ?

Я очень люблю таких неоднозначных, двухмерных или даже трехмерных героев. В них есть боль собственной нереализованности, ощущение, будто над ними довлеет рок. Я эти эмоции чувствую интуитивно, поэтому было бы неверным сказать, что я как-то ломал свою природу или шел против себя, работая над этой ролью.



В постановке также занята и ваша супруга Наталья Быстрова, и это не

первый случай, когда вы работаете в одном проекте. Обсуждаете ли вы дома рабочие моменты?



Мы с Наташей оба – абсолютные фанаты своей профессии. Конечно мы продолжаем говорить, обсуждать и работать над ролями даже дома, придумываем, спорим. С этим уже ничего не поделаешь (смеется).

У вас подрастает пятилетний сын Елисей. Проявляет ли он интерес к

актерству и музыке? Вы берете его на работу?

Наш сын проявляет очень активный интерес к актерской профессии. Недавно он выиграл конкурс чтецов. У него блистательная память. Он выходит вместе с нами на сцену в мюзикле "Анна Каренина", играет роль Сережи Каренина. Его импровизации вызывают слезы у всех наших коллег, потому что он действует не в "рисунке роли", а совершенно иначе, очень сопереживает своему герою. Конечно, мы не будем ему навязывать свою волю в выборе профессии. Если он решит стать актером, мы его поддержим, так как любим эту профессию и считаем ее прекрасной.

Вы бы хотели, чтобы сын продолжил ваше дело и стал знаменитым

артистом?

Если мой сын будет артистом лучше и успешнее меня, я буду только

счастлив.

Как вы с женой совмещаете работу на сцене с вашими родительскими

обязанностями, особенно в моменты, когда вы оба заняты в одной

постановке?

У нас есть няня, родители, которые помогают. Скорее, этот вопрос надо задавать родителям, у которых по 3-4 ребенка (смеется).

