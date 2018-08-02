Стала известна дата прощания с актером из "Вокзала для двоих"

Актера Юрия Мартынова похоронят рядом с могилой его жены в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера, траурная церемония пройдет 4 августа, передает Пятый канал.

Юрий Мартынов скончался 2 августа в окружении семьи. Ему было 84 года. У артиста остановилось сердце.

Мартынов снялся более чем в 120 фильмах. Россиянам наиболее известные его роли в картинах "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен".