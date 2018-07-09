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Культура

Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино

Фото: GLOBAL LOOK press/Supplied by FilmStills.net
Актриса Натали Дормер, прославившаяся по роли Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов", ответила на критику фильма "Невидимка", где сыграла главную роль и стала сценаристом. Картину обвинили в избыточной обнаженке. 
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Знаменитость заявила, что секс на экране играет важную роль в атмосфере триллера. Ничего предосудительного в демонстрации обнаженного человеческого тела Дормер не видит.

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"В фильме есть сцена секса, которую я назвала бы любовной, – это метафора того, как мой персонаж сближается с героем Эда Скрейна. Обнаженка прекрасно это демонстрирует", – цитирует актрису The Guardian. По словам Натали, сцена в душе, в которой ее героиня также предстает голой, раскрывает роль: ее татуировки указывают на то, что на не та, которой кажется.

Лента рассказывает о слепой девушке Софии, которая становится свидетелем убийства дочери опасного преступника. Режиссер – Энтони Бирн. В фильме также снялись Эмили Ратаковски, Джоэли Ричардсон и Джеймс Космо.

Ранее издание Variety обнародовало список гонораров знаменитостей "Игры престолов". Ряд артистов зарабатывают по 500 тысяч долларов за серию.

Как писали Dni.Ru, российский актер Юрий Колокольников высказал мнение о сексуальности актрис в сериале "Игра престолов", в котором снялся. По мнению артиста, "они там все достаточно горячие". При этом, по его мнению, "дело не в сексуальности, а в сюжете и профессиональной съемке".

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Автор: Людмила Фоканова9 июля 2018, 21:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры из нового сезона "Игры престолов"

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