Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино

Актриса Натали Дормер, прославившаяся по роли Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов", ответила на критику фильма "Невидимка", где сыграла главную роль и стала сценаристом. Картину обвинили в избыточной обнаженке.

Знаменитость заявила, что секс на экране играет важную роль в атмосфере триллера. Ничего предосудительного в демонстрации обнаженного человеческого тела Дормер не видит.

"В фильме есть сцена секса, которую я назвала бы любовной, – это метафора того, как мой персонаж сближается с героем Эда Скрейна. Обнаженка прекрасно это демонстрирует", – цитирует актрису The Guardian. По словам Натали, сцена в душе, в которой ее героиня также предстает голой, раскрывает роль: ее татуировки указывают на то, что на не та, которой кажется.

Лента рассказывает о слепой девушке Софии, которая становится свидетелем убийства дочери опасного преступника. Режиссер – Энтони Бирн. В фильме также снялись Эмили Ратаковски, Джоэли Ричардсон и Джеймс Космо.

Публикация от Natalie Dormer ♡ (@nataliedormer) 21 Май 2018 в 1:14 PDT

Ранее издание Variety обнародовало список гонораров знаменитостей "Игры престолов". Ряд артистов зарабатывают по 500 тысяч долларов за серию.

Как писали Dni.Ru, российский актер Юрий Колокольников высказал мнение о сексуальности актрис в сериале "Игра престолов", в котором снялся. По мнению артиста, "они там все достаточно горячие". При этом, по его мнению, "дело не в сексуальности, а в сюжете и профессиональной съемке".