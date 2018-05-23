Российский актер из "Игры престолов" описал съемку сцен секса

Российский актер Юрий Колокольников высказал мнение о сексуальности актрис в сериале "Игра престолов", в котором он принял участие. Также артист рассказал, какие детали придают постельным сценам реалистичность и пикантность.



Ведущий популярного шоу на YouTube Юрий Дудь попросил Колокольникова назвать самую "горячую" актрису из "Игры престолов". Артист ответил, что "они там все достаточно горячие", но, по его мнению, "дело не в сексуальности, а в сюжете и профессиональной съемке".

Звезда привела в пример совокупление кхалиси и Дрого. Колокольников заявил, что сама по себе сцена не была достаточно сексуальной. "Это была горячая сцена, но не потому, что актриса там такая горячая или актер какой-то неимоверный ***", – отметил он.

Ранее актриса Эмилия Кларк раскритиковала общественность из-за того, что все постоянно спрашивают ее о постельных сценах в "Игре престолов". "Обнаженка повсюду. Так много сериалов уделяют этому особое внимание! Да, люди размножаются. Все совокупляются для удовольствия, потому что это часть жизни", – возмутилась она.

Напомним, культовый сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Юрий Колокольников принял участие в четвертом сезоне, сыграв одичалого Стира.