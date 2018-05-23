Российский актер из "Игры престолов" описал съемку сцен секса
Ведущий популярного шоу на YouTube Юрий Дудь попросил Колокольникова назвать самую "горячую" актрису из "Игры престолов". Артист ответил, что "они там все достаточно горячие", но, по его мнению, "дело не в сексуальности, а в сюжете и профессиональной съемке".
Звезда привела в пример совокупление кхалиси и Дрого. Колокольников заявил, что сама по себе сцена не была достаточно сексуальной. "Это была горячая сцена, но не потому, что актриса там такая горячая или актер какой-то неимоверный ***", – отметил он.
Ранее актриса Эмилия Кларк раскритиковала общественность из-за того, что все постоянно спрашивают ее о постельных сценах в "Игре престолов". "Обнаженка повсюду. Так много сериалов уделяют этому особое внимание! Да, люди размножаются. Все совокупляются для удовольствия, потому что это часть жизни", – возмутилась она.
Напомним, культовый сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Юрий Колокольников принял участие в четвертом сезоне, сыграв одичалого Стира.
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